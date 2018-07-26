Раскрыты подробности «экстренной госпитализации» Кобзона

Ряд СМИ утверждает, что певец совсем плох.

Срочная госпитализация на фоне сильного ухудшения состояния Иосифа Кобзона, о которой сообщил ряд СМИ и Telegram-каналов, оказалась плановой. Об этом порталу Super.ru в четверг, 26 июля, рассказала супруга 80-летнего артиста Нинель Кобзон.

Жена Кобзона подчеркнула, что последнее время тот чувствовал себя не очень хорошо. «Да, ему было неважно, после этого он встал и ходил. Сейчас он действительно в больнице, но это плановое лечение, раз в три месяца. Поэтому ничего сверхъестественного здесь нет. Он жив, все нормально», — рассказала Нинель.

В июне сообщалось, что Иосиф Кобзон попал в онкобольницу. Он обратился туда самостоятельно из-за ухудшения самочувствия. У артиста диагностировали рак в 2005 году, он пережил операцию по удалению мочевого пузыря.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!