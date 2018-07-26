Казахстанского певца внесли в список мёртвых

Причиной стал сбой в базе.

Кажымурат Шешенкул уже не в первый раз сталкивается именно с этой незадачей. Говорит, путаница возникла из-за банальной невнимательности: певца могли спутать с его родным братом, который действительно погиб, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал «Алматы».

Концерты, выступления, написание новых песен и музыки - творческая жизнь у звезды эстрады Кажымурата Шешенкула просто кипит. Из-за чрезмерной нагрузки немного подвело здоровье. Вот певец и решил обратиться в поликлинику по месту проживания. Однако в медучреждении в прикреплении ему неожиданно отказали. А повод оказался и вовсе абсурдным.

«В поликлинике мои документы проверили в единой электронной базе. И согласно данным этой базы - я числюсь мертвым. Причем, умер я, как оказалось, еще в июне 2013 года. Я был мягко говоря удивлен», - говорит Кажымурат Шешенкул.

Кстати, "воскресать" Кажымурату приходится уже во второй раз. По его рассказам как раз-таки в июне 2013 в Алматы был жестоко убит его родной младший брат. Через год после потери близкого, певец оформлял доверенность на авто. И при проверке данных, выяснилось, что вместе с братом согласно документам, был похоронен и он сам.

«В 2014 году у меня был такой казус, что в базе данных я числился мертвым, как и мой брат. После долгих разбирательств мне удалось доказать, что я жив. В РАГСЕ признали ошибку. С тех пор у меня проблем не возникало. За это время у меня и дети рождались, в прошлом году я удостоверение личности менял. Но опять пришлось столкнуться с такой неприятностью. Я уже сам запутался: мертвый я, или живой», - говорит певец.

За объяснениями расстроенный и растерянный артист обратился в ЦОН. Но здесь при проверке выяснилось, что с документами у него все в порядке. То есть согласно базе Центра обслуживания населения - Кажымурат скорее жив, чем мертв.

«К нам обратился клиент с проблемой, что в поликлинике у него высвечивается, что он умерший. Мы по своей базе проверили, также проверили по базе ЗАГСа - все нормально. То есть по их части нужно сделать обновление», - сообщила руководитель отдела Медеуского районного департамента ЦОН Сабина Тауан.

Тем временем в поликлинике утверждают, что база их обновляется регулярно. Однако допущенную в системе республиканского центра электронного здравоохранения ошибку, все-таки признали.

«Ошибка не на нашем уровне произведена. Выявленные факты мы передали в вышестоящую организацию. Там будут разбираться. И я думаю, что все это исправится, потому что документы на руках. Человек жив здоров. Дети и жена прикреплены. Думаю, этот вопрос решаемый», - говорит заместитель главного врача поликлиники № 15 г. Алматы Жанна Кужаева.

Решения вопроса Кажымурат ждет с нетерпением. И очень надеется, что подобная путаница, изрядно подпортившая ему нервы, в его жизни не повторится.

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