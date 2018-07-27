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Пропавшая в Алматинской области женщина с двумя детьми нашлась

С ними все хорошо.

Фото : из открытых источников27 июля 2018, 00:11

Жительница Алматинской области и двое ее детей нашлись, сообщает Zakon.kz.

Напомним, ранее житель села Туздыбастау сообщил о том, что его жена и двое детей вышли из дома 24 июля и пропали без вести.

"Родным звонил и ездил к ним, никто не знает, где она. Я был на работе, когда узнал эту весть. Подал заявление в Талгарский РОВД, заявление приняли", - рассказал он.

Мужчина утверждает, что в семье все было хорошо и никаких серьезных ссор не было.

Как выяснилось, женщина уехала к своей подруге за город, где недоступна сотовая связь. Супруга вышла на связь и сообщила, что с ней и детьми всё в порядке.


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