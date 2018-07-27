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Меган Маркл начала терять оригинальность

Стиль супруги принца меняется.

Фото : Matt Dunham / AP27 июля 2018, 01:04

Герцогиня Сассекская Меган Маркл пришла с мужем на благотворительный матч поло Sentebale с сумкой, как у младшей сестры Кейт Миддлтон, Пиппы. Об этом сообщает The Sun.

Точно такой же маленький плетеный клатч c коричневым кожаным ремнем марки J.Crew заметили у Пиппы Миддлтон еще во время Уимблдонского турнира.

На данный момент аксессуар доступен на сайте бренда по сниженной цене — 56 долларов.

Для выхода с принцем Гарри Маркл также выбрала джинсовое миди-платье Carolina Herrera и нюдовые туфли-лодочки Aquazzura.

В июле появилась информация о сумме, которую потратила Меган Маркл на новый гардероб в течение двух месяцев после свадьбы с принцем Гарри. В качестве супруги герцога Сассекского Маркл уже присутствовала на 16 мероприятиях в 16 нарядах разных люксовых брендов, таких как Givenchy, Chanel и Carolina Herrera. Общая стоимость одежды герцогини вместе с обувью и аксессуарами составила около 210 тысяч долларов.


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