Сагинтаев: Поручения Назарбаева должны выполняться безукоризненно

Глава государства во время своей рабочей поездки в ЗКО дал ряд поручений.

Поручения Президента должны выполняться безукоризненно.Такое заявление сделал Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев на встрече с активом Западно-Казахстанской области и представителями бизнеса по вопросам проектного менеджмента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил Премьер-Министр, Глава государства во время своей рабочей поездки в ЗКО дал ряд поручений. В связи с этим в Правительстве был разработан и утвержден план.

Первый заместитель Премьер-Министра Аскар Мамин провел четыре совещания. Исполнение всех поручений Президента на постоянном контроле Правительства.

Вице-премьер Ерболат Досаев по селекторной связи доложил о ходе выполнения поручений Президента. Во-первых, было дано два поручения о капитальном ремонте дорог республиканского значения. Начат капитальный ремонт дороги Жалпактал-Казталовка, на эту работу из республиканского бюджета выделен миллиард тенге. На строительство дороги Казталовка-Жанибек-граница с РФ-Бисен-Сайкын протяженностью 245 километров определена проектная организация для разработки проектно-сметной документации. Все средства предусмотрены. Кроме того, в следующем году будет начата реконструкция дороги Подстепное-Федоровка-граница с РФ, ее планируется закончить в 2021 году. На эти цели будет оказана финансовая поддержка в размере 17,3 миллиарда тенге. Сейчас проходят конкурсные процедуры на разработку проектно-сметной документации.

Во-вторых, с целью увеличения поставок нефтепродуктов на внутренний рынок, АО «Конденсат» включено в график поставок нефти для обеспечения его сырьем. В соответствии с графиком на июль утверждена квота в объеме 15 тысяч тонн. Работа в этом направлении будет продолжаться.

В-третьих, приняты конкретные меры по обеспечению государственным заказом таких предприятий оборонно-промышленного комплекса, как «Западно-Казахстанская машиностроительная компания», «Уральский завод «Зенит», НИИ «Гидроприбор».

В-четвертых, решается вопрос о передаче в доверительное управление «Уральскому трансформаторному заводу» 100 процентов акций приборостроительного завода «Омега». Затем выступили аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов и руководители министерств, остановившись на итогах первого полугодия, в том числе говорилось о снижении некоторых показателей и о путях его совместного преодоления.

Подводя итоги совещания, Б.Сагинтаев дал положительную оценку работе, проводимой в регионе, отметив, что для ежегодного продвижения в развитии страны регионы также должны соответствовать этому.

«В соответствии с поручениями Президента в области строятся дороги и социальные объекты. Успешно работают перерабатывающие предприятия агропромышленного комплекса. Нужно не останавливаться на этом, а развивать другие отрасли. Например, на месторождении Карашыганак есть производственные показатели, вливаются инвестиции. Тем не менее, казахстанское содержание не такое, как планировалось. Оно должно расти не на 1-2 процента, а побольше. И 56 процентов мало, почему нельзя довести до 96 процентов. Если казахстанское содержание вырастет, местные предприятия будут развиваться, у них откроется дыхание. Также не следует забывать вопрос подготовки казахстанских кадров. Очень важно обучать способных людей, привлекать их в нужные отрасли. Нужно продолжать работу по цифровизации, модернизации производственных мощностей», - сказал Б.Сагинтаев.

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