Массовую драку украинских депутатов сняли на видео
Стычка возникла между сторонниками и противниками действующего мэра.
Фото : скриншот27 июля 2018, 06:00
Депутаты городского совета города Конотоп в Сумской области Украины устроили массовую драку во время заседания.
Стычка возникла между сторонниками и противниками действующего мэра. Пострадали четверо полицейских, сообщает местное издание «Телеграф». Видеозапись опубликована на YouTube.
На собрании присутствовали горожане и общественные активисты. Стражам порядка пришлось вывести из зала около 50 человек и доставить их в отделение.
Источник: Лента.ру
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4930058-51e0a14b619fedfb163064a8af210c53
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...