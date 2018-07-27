Массовую драку украинских депутатов сняли на видео

Стычка возникла между сторонниками и противниками действующего мэра.

Депутаты городского совета города Конотоп в Сумской области Украины устроили массовую драку во время заседания.

Стычка возникла между сторонниками и противниками действующего мэра. Пострадали четверо полицейских, сообщает местное издание «Телеграф». Видеозапись опубликована на YouTube.

На собрании присутствовали горожане и общественные активисты. Стражам порядка пришлось вывести из зала около 50 человек и доставить их в отделение.

Источник: Лента.ру

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