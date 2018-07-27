Данэлия Тулешова успешно перепела песню Rihanna

Талантом казахстанской певицы в комментариях восхитились жители разных стран.

Данэлия Тулешова перепела песню "Love on the brain" исполнительницы из США Rihanna, сообщает Zakon.kz.

Видео опубликовано на ее канале в YouTube. Менее, чем за сутки клип набрал более 7,5 тысяч просмотров.

Талантом казахстанской певицы в комментариях восхитились жители разных стран.

"Вот это круть!!!! Спасибо огромное за очередной праздник, за позитивные эмоции)))!", "Oh that was so incredible Daneliya...you are so amazing...talent off the charts...future superstar...best in life to you...Kent, Texasroper", - пишут пользователи.

Напомним, что Данэлия может представить Казахстан на конкурсе «Junior Eurovision-2018».

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