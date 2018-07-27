В Астане перекроют один из главных проспектов

Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к ремонтному процессу.

Управлением транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны ведутся ремонтные работы по пр. Мәңгілік Ел на участке от ул. Сарайшық до ул. Керей-Жәнібек хандар, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата.

В связи с укладкой верхнего слоя асфальтобетонного покрытия планируется полное перекрытие движения автотранспортных средств на следующих участках:

1) с 18 часов 27 июля до 18 часов 28 июля – пр. Мәңгілік Ел на участке от ул. Сарайшық до Водно-зеленого бульвара;

2) с 18 часов 28 июля до 18 часов 29 июля – пр. Мәңгілік Ел на участке от Водно-зеленого бульвара до перекрестка в районе Генеральной прокуратуры города Астаны;

3) с 18 часов 29 июля до 18 часов 30 июля – пр. Мәңгілік Ел на участке от перекрестка в районе Генеральной прокуратуры города Астаны до ул. Керей-Жәнібек хандар.

Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к ремонтному процессу и заранее планировать свой маршрут во избежание возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.





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