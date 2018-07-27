В Лондоне произошла перестрелка
По некоторым данным, два человека ранены.
Фото : AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas27 июля 2018, 07:36
Перестрелка полицейских с неизвестными в масках произошла на востоке Лондона, пишет РИА Новости.
Инцидент произошел в районе Форест-гейт, рядом со стадионом футбольной команды "Вест Хэм". Местные жители сообщают, что на месте происшествия сосредоточены не менее 20 правоохранителей с "большими автоматами". По некоторым данным, два человека ранены.
Над районом барражирует вертолет.
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