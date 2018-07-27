В Лондоне произошла перестрелка

По некоторым данным, два человека ранены.

Перестрелка полицейских с неизвестными в масках произошла на востоке Лондона, пишет РИА Новости.

Инцидент произошел в районе Форест-гейт, рядом со стадионом футбольной команды "Вест Хэм". Местные жители сообщают, что на месте происшествия сосредоточены не менее 20 правоохранителей с "большими автоматами". По некоторым данным, два человека ранены.

Над районом барражирует вертолет.

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