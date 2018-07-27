Жильцы хотят поставить решетки на балконы общего пользования. Но им не разрешают пожарные.

В Павлодаре жители высотки просят оградить их от самоубийц. Вот уже больше 20 лет каждый год с балконов прыгают люди. Погибли уже 26 человек, сообщает Zakon.kz со ссылкой на 31 канал.

Жильцы хотят поставить решетки на балконы общего пользования. Но им не разрешают пожарные. Может быть, последний случай вынудит их передумать. На днях с 16 этажа шагнула в пустоту женщина. С собой она едва не забрала молодого человека, который в момент её падения был внизу.

– Страшно, потому что ты не знаешь, когда ты спускаешься, как тебе удастся спуститься. Ты должен смотреть наверх, не падает ли кто-нибудь. Должен предупреждать детей, чтобы они смотрели наверх, и им нужно при этом каким-то образом объяснить , что может упасть человек, - сказала жительница дома Маргарита Щербакова.

Жители говорят, что самоубийц притягивает высота, ведь эти дома – одни из самых высоких в городе, а еще планировка подъездов. Здесь есть вот такие балконы общего пользования. Владельцы квартир просят власти установить на них решетки. Однако чиновники отказывают, ссылаясь на правила пожарной безопасности.

– Устанавливать металлические решетки запрещается. Не допускается, так как дом является жилым многоэтажным домом общего пользования. При возникновении пожара для спасения и эвакуации людей балконы должны быть в открытом состоянии, прокомментировал главный специалист управления по ЧС г. Павлодар Тлекжан Галямов.

Жители написали обращение в жилищную инспекцию. На ближайшем собрании там обещали найти способы решить эту проблему. Люди просят поторопиться. Они не хотят новых смертей.

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