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Ученые построили самый крошечный в мире дом

Дом поместился на поверхности оптического волокна, толщина которого меньше человеческого волоса.

Фото : CC0 / kkolosov / Микроскоп27 июля 2018, 08:55

Французские инженеры Института Femto-ST в Безансоне смогли построить самый крошечный в мире дом высотой всего 15 микрометров, пишет РИА Новости.

Отмечается, что дом поместился на поверхности оптического волокна, толщина которого меньше человеческого волоса.

Для строительства дома инженеры использовали уникальную систему uRobotex. Ее принцип работы основан на взаимодействии нескольких микроскопических роботов, которые способны создавать мельчайшие структуры. Работой таких роботов управляли несколько компьютеров, сборка дома производилась в вакуумной камере, а за самим процессом сборки ученые наблюдали через микроскоп.

В будущем инженеры хотят полностью автоматизировать сборочный процесс этой системы и добиться создания микроскопических структур размером до ста нанометров.

По словам ученых, у такой технологии очень большая область применения, в частности, микроструктуры могут проникать в кровеносные сосуды для оптического обнаружения вирусов или бактерий, или могут использоваться для сверхточной калибровки космических кораблей.


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