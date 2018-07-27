Сотрудница ресторана избила недовольную клиентку
Видео жестокого "междусобойчика" было опубликовано в соцсети.
Фото : vesti.az27 июля 2018, 09:29
В одном из ресторанов быстрого питания "Макдональдс" произошла драка между клиенткой и одной из сотрудниц заведения, передает Zakon.kz. Видео моментально стало вирусным.
Видео перепалки было опубликовано в instagram.
Между женщинами возник конфликт, после чего клиентка бросила в сотрудницу стакан с коктейлем. В итоге перепалка переросла в жестокую драку.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4930074-0bd8feff16c55a084a3b8e92d04b1f6a
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...