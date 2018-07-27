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Сотрудница ресторана избила недовольную клиентку

Видео жестокого "междусобойчика" было опубликовано в соцсети.

Фото : vesti.az27 июля 2018, 09:29

В одном из ресторанов быстрого питания "Макдональдс" произошла драка между клиенткой и одной из сотрудниц заведения, передает Zakon.kz. Видео моментально стало вирусным.

Видео перепалки было опубликовано в instagram.

Между женщинами возник конфликт, после чего клиентка бросила в сотрудницу стакан с коктейлем. В итоге перепалка переросла в жестокую драку.


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