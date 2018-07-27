Самая длинная в мире игрушечная железная дорога попала в Книгу рекордов Гиннеса

Протяжённость железнодорожных путей составляет 15 400 метров.

Глядя на эту железную дорогу, можно понять, почему создатели дали ей название «Miniatur Wunderland», ведь она и впрямь больше похожа на миниатюрную страну чудес, пишет информационный портал 120.su.

Эта «волшебная страна» находится в Гамбурге (Германия) и занимает площадь 1499 квадратных метров. Впечатляет протяжённость железнодорожных путей, ведь она составляет 15400 метров, так что дорога признана самой длинной в мире и попала в Книгу рекордов Гиннеса.

Миниатюрный мир охватывает 8 стран (конечно, не в буквальном смысле). Имеются крошечные версии Германии, США, Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии, Швейцарии и Италии. Правда, в скором времени к этому списку добавятся Монако и Франция.

Аттракцион состоит также из 2633 фигурок, 4340 зданий, 130 000 деревьев, 11 000 движущихся по дорогам автомобилей и 60 самолётов, для которых, конечно, выстроен аэропорт. В «Miniatur Wunderland» имеется собственный специализированный центр управления с 50 компьютерами, сотрудники которого следят за тем, чтобы все «обитатели» мира двигались точно по графику, избегая аварий.

Геррит Браун, соучредитель «Miniatur Wunderland» (стоимость которого составляет около 21 миллиона евро) рассказал, что с детства увлекался игрушечными железными дорогами и сохранил эту страсть и во взрослом возрасте. Кстати, судья из Книги рекордов Гиннеса, зафиксировавшая рекорд, получила необычный подарок — теперь её миниатюрная статуэтка тоже «живёт» в чудесной стране.

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