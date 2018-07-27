Издания разных стран опубликовали репортажи о фестивале этнической музыки "Жезкиiк"

Все авторы этих публикаций отметили, что фестиваль был организован на очень высоком уровне.

Издания из разных стран опубликовали репортажи о фестивале этнической музыки "Жезкиiк", прошедшем в Улытау Карагандинской области, сообщает управление внутренней политики области.

Крупнейшие мексиканские газеты "ElUniversal" и "La vozdeMichoacan", международный журнал об оперном искусстве "NewMerker", выпускающийся в Австрии, интернет-портал "Peruanosensuiza" и другие издания из разных стран рассказали своим читателям о фестивале этнической музыки "Жезкиiк", прошедшем в июле в Улытау Карагандинской области.

Все авторы этих публикаций отметили, что фестиваль был организован на очень высоком уровне.

Автор статьи, опубликованной в ElUniversal, пишет о том, что фестиваль прошёл в одном из сакральных мест Казахстана - Улытау.

"Местность расположена в полупустынной зоне Центрального Казахстана. Там находятся археологические следы, которые свидетельствуют о присутствии человека на этой территории в эпоху неолита. Заповедник Улытау, его природа и ландшафт включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Правительство Казахстана стремится развить туризм в этом регионе", - пишет издание.

- Степной пейзаж, окруженный горами, был свидетелем исторических событий, заложивших основы культуры Казахстана.

Также мексиканские корреспонденты оценили высокий уровень организации мероприятия. Их особенно впечатлила профессионально оборудованная сцена и специально сооружённый для фестиваля этноаул.

"С огромной сцены доносились аккорды, покорившие сердце не одного латиноамериканца. Репетировали музыканты в красивых белых палатках...".

Отдельное внимание в материале мексиканского издания уделили выступлению польского коллектива Hoverna. Квартет выступил на фестивале с песней "Ла Бамба", в традиционном мексиканском стиле "сон харочо": "Молодые музыканты доказали, что музыка продолжает покорять сердца во всех уголках мира, вне зависимости от географических и языковых границ", - резюмирует автор.

"Из каждой палатки доносилась мозаика звуков: шотландские волынки, русские гортанные песнопения, аккорды казахской домбры, барабаны, андская флейта", - так рассказывает корреспондент об атмосфере, царившей в этноауле, построенном специально для "Жезкиик".

В то же время в Австрии авторитетный специализированный журнал "NewMerker" и международный культурный интернет-портал "Online-Merker" также опубликовали репортаж о фестивале в Улытау. В центре внимания корреспондентов изданий было выступление австрийской оперной певицы Анны Риан.

В тексте отмечено, что "Жезкиик" состоялся в историческом месте Улытау.

"И организаторы фестиваля не пожалели на него сил и средств". Автор публикации на сайте onlinemerker.com упоминает о том, что музыкальный вечер классической музыки, который состоялся в Жезказгане в рамках фестиваля, был интернациональным и объединил солистов из 17 стран.

"Это была огромная демонстрация международного взаимопонимания. Прием был очень трогательный, и коллеги-музыканты отлично ладили друг с другом", - сказано в тексте статьи.

"Спасибо организаторам, персоналу, музыкантам, танцорам и всем, кто участвовал в фестивале", - написала в Facebook японский блогер, участница ансамбля "Wagakki" из Токио Томоко Окадо. - "Спасибо за дружбу, доброту, большую мотивацию. Спасибо, Казахстан за потрясающую музыку".

Фестиваль этнической музыки "Жезкиiк" прошёл в местности Болатсай, в Улытау 13-14 июля. На сцене с классическими и народными композициями выступили ансамбли из 11 стран, таких как Япония, Шотландия, США, Перу, Россия и других. Гостями мероприятия стали более шести тысяч зрителей.

ElUniversal - главная мексиканская ежедневная газета. Основана в октябре 1916 года в городе Сантьяго де Керетаро, сейчас её тираж составляет более 300 000 экземпляров. На сайт газеты каждый месяц заходит до 3 миллионов пользователей.

Специализированный журнал "NewMerker" и международный культурный интернет-портал "Online-Merker" (Австрия) рассказывают о событиях в мире оперы и балета, публикуют обзоры и репортажи о выступлениях ведущих мировых солистов.

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