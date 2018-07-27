В Алматы в скором времени появятся свои Кросби и Малкины - специалист

Алматинский хоккей имеет возможность стать очень популярным и громко о себе заявить на весь мир! - Вилкин.

С появлением в Алматы соответствующих условий для занятий хоккеем с шайбой, в самом крупном городе Казахстана, по признанию детского тренера происходит хоккейный бум. О положении дел и развитии детско-юношеского хоккея в мегаполисе, рассказывает тренер с многолетним стажем Дмитрий Николаевич Вилкин, сообщает информационно-спортивный ХАБ.

"В Алматы не на словах, а на деле взялись за развитие хоккея с шайбой. Этот популярный вид спорта очень стремительно и поступательно прогрессирует, появилась массовость. У нас в каждой возрастной категории занимаются более 50 ребят, а в некоторых возрастах и того больше", - сказал он.

Это, по мнению Вилкина, не может не радовать.

"Городской акимат в лице управления физической культуры и спорта и ХК "Алматы" создают нам хорошие условия. В настоящее время у нас трудятся 11 квалифицированных тренеров, это я называю специалистов, которые исключительно занимаются с детьми. Благо, сейчас в городе и по всей республике в целом, проводится большое количество соревнований, на которых юные хоккеисты имеют возможность получать должную соревновательную практику и получают бесценный опыт. Например, в прошлом году наши юноши 2009 года рождения стали победителями солидного международного турнира, где принимали участие 10 клубов, в том числе команды из России и Китая", - продолжил Вилкин.

По его словам, в недалеком прошлом Алматы являлся легендарным городом, в котором на высоком уровне развивались командные виды спорта. Алматы своего рода был спортивной столицей не только Казахстана, но и всего СССР.

"Если мы будем идти в правильном направлении, алматинский хоккей имеет возможность стать очень популярным и громко о себе заявить на весь мир! Не за горами тот день, когда у нас появятся свои звезды типа Овечкина, Малкина или Кросби", - отметил специалист.

Домашняя арена команды мастеров Halyk Аrena имеет потенциал стать своего рода хоккейной академией. Имеется суперсовременный спорткомплекс Almaty Аrena, где в будущем, возможно, проводить международные матчи самого высокого уровня.

"Пользуясь случаем, хотелось бы выразить слова благодарности Дирекции спортивных сооружений, они со своей стороны предпринимает грамотные меры, чтобы лед и все сопутствующее было на самом высоком уровне. В настоящее время мы проводим набор в секцию для детей 2014 года рождения, обучаем их фундаментальным хоккейным азам и учим правильному катанию. Наши двери открыты для всех желающих", - подчеркнул наставник детской команды ХК "Алматы"

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