Курс доллара составил 345,84 тенге на утренних торгах

По рублю и юаню сделок совершено не было.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Cредневзвешенный курс доллара США составил 345,84 тенге за доллар (-0,07 тенге), объем торгов – 53,3 млн долларов (+31 950 тыс. USD).

По рублю России сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 5,5020 тенге за рубль, предложение – 5,5100 тенге за рубль.

По китайскому юаню сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 50,8000 тенге за юань, предложение – 50,8600 тенге за юань.

В обменниках курс доллара - 346,3-347,1 тенге, евро - 403,3-405,3 тенге, рос.рубля - 5,5-5,54 тенге.

В торгах приняли участие 22 члена валютного рынка KASE.

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