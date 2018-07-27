Суд на стороне граждан: Как разрешаются споры с госорганами, рассказали в Верховном суде

Казахстанцы пишут письма председателю Верховного суда

Как показывает судебная практика: сегодня далеко не редки споры граждан с госорганами, и разрешаются они часто не пользу последних. Об этом рассказали граждане в своих письмах к председателю Верховного суда Жакипу Асанову.

По результатам проверки ревизионной комиссией были выявлены нарушения по содержанию автомашины, находящегося на обслуживании акима Федоровского района Костанайской области. Неправильное составление договора по его обслуживанию, подписанного акимом и его заместителем, привело к причинению ущерба (в порядке регресса) около 5 миллионов тенге. Их аппарат акима района решил взыскать через суд с семи своих служащих, работавших в акимате в 2013-2015 годы – период обслуживания авто.

Суд не установил вины указанных работников в причиненном ущербе госоргану. Отметив в решении, что машина находилась в ведении акима, в удовлетворении иска госоргану было отказано. "Несмотря на важность участвующих в деле персон, суд проходил беспристрастно, было реально обеспечено равноправие сторон", - так отозвалась о работе председателя Федоровского районного суда Алтая Абдыгали один из ответчиков по делу Ирина Рыбальченко.

В другом письме жительница Тараза Алтынай Амирова откровенно поведала, что "уже готова была смириться, не надеясь на положительный результат" в споре с акиматом города об изъятии для госнужд земельного участка, арендованного ее матерью.

Суд, ссылаясь на допущенные нарушения при проведении процедуры изъятия, признал незаконным решение, вынесенное местным исполнительным органом, и отказал в иске акимату.

"Благодаря профессионализму судьи специализированного межрайонного экономического суда Жамбылской области Залины Габоевой справедливость восторжествовала", - отметила А.Амирова.

Экологическое общество "Зеленое спасение" обратилось в управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматы с обращением о предоставлении информации касательно правомочности работ по реконструкции русла реки Кимасар.

СМЭС посчитал, что запрашиваемые обществом сведения являются общедоступными и признал действия госоргана незаконными, обязав его устранить допущенные нарушения в отношении общества. Алматинский городской суд, куда обратилось с жалобой на решение СМЭС управление, оставил решение суда первой инстанции в силе. "Судья Алматинского городского суда Гульбахрам Есжанова стоит на стороне закона и справедливости, мягко и достойно разрешая споры между сторонами", - отметила в письме к Ж.Асанову представитель "Зеленого спасения" Алма Омарбекова.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!