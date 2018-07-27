Какой бизнес развивать в Актюбинской области покажет скрининг

На основе полученной информации будет подготовлена карта регионального развития, которая подразумевает четкую специализацию.

НПП РК "Атамекен" предлагает детально изучить социально-экономический потенциал каждого региона страны. Пилотный проект странового скрининга намерены начать с Актюбинской области, сообщает пресс-служба акима области.

Заместитель председателя правления НПП Эльдар Жумагазиев с группой специалистов прибыл в регион с целью презентации проекта странового скрининга (маркетинг для бизнеса). Совещание прошло в областном акимате с участием заместителя акима области Кайрата Бекенова и представителей крупных промышленных предприятий области, а также государственных органов. Акиматы районов были подключены в режиме видеоконференцсвязи.

Специальный скрининг позволит определить перспективные ниши для развития предпринимательства и сформировать карты регионального развития для создания и финансирования новых бизнес-проектов, сообщил на встрече Эльдар Жумагазиев.

В результате скрининга исследовательская группа сможет определить дополнительные ниши для создания бизнес-проектов в регионе, определит проблемные моменты. Анкетирование будет проведено в форме подомового обхода в каждом районе, в каждом селе, ауле области. Анкетирование определит потребности населения. Анкета включает 29 ключевых вопросов.

- На основе полученной информации будет подготовлена карта регионального развития, которая подразумевает четкую специализацию. Карта отразит все точки роста аграрной, обрабатывающей промышленности, и других отраслей региона, а также потребности в них. Мы сможем видеть, какие проекты необходимо создавать и поддерживать за счет республиканского бюджета, какие через коммерческие банки, а какие за счет региональных ресурсов, - отметил Эльдар Жумагазиев.

Данный скрининг позволит не просто определить реальное количество безработных и, так называемых, самозанятых жителей, но и выявить миграционный потенциал региона и реальные потребности создания определенных бизнес-проектов с новыми рабочими местами.

Только прозрачность и ответственность на местах аналитической группы приведет к сбору точной и объективной информации и созданию правильной картины, неоднократно отмечалось в ходе презентации проекта. В итоге скрининг позволит скорректировать дорожные карты с учетом реальных потребностей самого региона.

- Узнав реальную потребность населения, местные исполнительные органы смогут формировать и проводить эффективные меры госпрограммы на уровне населенных пунктов, где проходил скрининг, - резюмировал Эльдар Жумагазиев.

В итоге скрининг даст следующие результаты: новые ниши для бизнеса, геолокация объектов бизнеса (где и что нужно открывать), реальные направления для импортозамещения и т.д.

- Наш регион готов качественно начать работу по скринингу. Эта идея очень современная и актуальная. Вопрос на особом контроле акима области, так как от данного проекта зависит дальнейшее совершенствование механизма реализации госпрограмм и развития отдельного района и аула нашей области, - отметил замакима области Кайрат Бекенов

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