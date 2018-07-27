Квартирную мошенницу-миллионершу задержали в Шымкенте

Обманщица обещала помочь в приобретении дешевых квартир в Астане.

В Шымкенте задержана мошенница, выманившая у доверчивой горожанки более 1 миллиона 300 тысяч тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Туркестанской области.

В дежурную часть Аль-Фарабийского ОП УВД Шымкента с заявлением обратилась местная жительница. Из ее заявления следовало, что знакомая женщина пообещала помочь в приобретении нескольких квартир в Астане, взяла крупную сумму денег, но свое обещание так и не выполнила.

«В ходе оперативных-розыскных мероприятий сотрудниками Аль-Фарабийского ОП УВД Шымкента задержана подозреваемая. В ходе следствия сотрудники полиции выяснили, что подозреваемая пообещав оказать содействие в приобретении квартир возле торговых центров столицы, путем мошенничества выманила у потерпевшей деньги в сумме 1 350 000 тенге. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье «мошенничество» УК РК. Подозреваемая арестована и полицейскими проверяется ее причастность к другим аналогичным преступлениям», – говорится в сообщении пресс-службы ДВД.

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