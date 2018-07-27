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На борту задевшего полосу хвостом рейса находилось 233 пассажира

В самолете авиакомпании SCAT было 163 взрослых, 70 детей и 3 младенца.

Фото : zakon.kz27 июля 2018, 13:13

26 июля 2018 при уходе на второй круг, в аэропорту Алматы, воздушного судна Boeing 757 авиакомпании "SCAT" (Sunday Airlines), выполнявшего рейс DV 5038 по маршруту Хургада - Алматы, произошло касание взлётно-посадочной полосы хвостовой пятой, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИР РК.

"Посадка благополучно произведена в аэропорту Алматы в 22:48 часов по местному времени. Пострадавших нет. На борту находилось 233 пассажира (163 взрослых, 70 детей, 3 младенца)", - говорится в сообщении.

В настоящее время, авиакомпания работает в штатном режиме. По данному инциденту уполномоченным органом ведется расследование. В связи с произошедшим возможны задержки авиарейсов, необходимо уточнять время вылетов в колл-центре авиакомпании "SCAT".


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