Движение по Тимирязева будет затруднено до середины сентября
Будут проводиться работы по реконструкции по линии BRT.
Фото : kolesa.kz27 июля 2018, 13:21
Движение на улице Тимирязева будет затруднено до середины сентября, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.
"В связи с производством работ по реконструкции ул. Тимирязева по линии BRT, движение автотранспорта от ул. Байтурсынова до ул. Розыбакиева будет затруднено с 28 июля 2018 года по 15 сентября 2018 года. Просим заранее планировать маршрут", - сообщили в акимате.
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