Акцию "Мой милый доктор" объявляет президентская клиника

Заболевание печени до сих пор считается социально значимой болезнью, ведь оно способно поразить любого.

28 июля Больница МЦ УДП РК приглашает жителей и гостей Астаны принять участие в акции "Мой милый доктор", посвященной Всемирному дню борьбы с гепатитом, передает Zakon.kz.

По данным, которые в прошлом году опубликовала Всемирная Организация здравоохранения, носителями вируса этой болезни является 325 миллионов человек, то есть каждый двадцатый на планете болеет гепатитом той или иной формы.

В Казахстане, как и в других странах мира, это заболевание печени до сих пор считается социально значимой болезнью, ведь оно способно поразить любого.

Гепатиты А и Е могут проникнуть в организм через воду и пищу, которые мы употребляем. Вирусы В, С и Д передаются через кровь или половым путем, и, в отличие от вируса группы А, могут жить в организме, не подавая признаков своего присутствия и приобретая хроническую форму.

После чего гепатит может постепенно перерасти в цирроз и даже рак печени. В Казахстане, по подсчетам министерства здравоохранения, хронической формой гепатита болеют 50 тысяч человек.

По словам главного гастроэнтеролога и доктора-гепатолога БМЦ УДП РК Бакытжана Бимбетова, "больной может жить и не подозревать, что заражен вирусом, например, гепатита С, так как болезнь протекает в большинстве случаев без симптомов. Об инфекции в организме, как правило, становится известно только при обследовании других заболеваний. Случается, что больной впервые в жизни приходит на прием к врачу уже после кровотечения от разрыва вен пищевода, что является уже осложнением цирроза печени".

При этом, против самого гепатита С до сих пор нет вакцины, утверждает доктор. Поэтому самое эффективное средство в борьбе с этой группой вирусов – посещение врача и диагностика.

С целью привлечь внимание населения к состоянию собственного здоровья, Больница МЦ УДП РК регулярно проводит акцию "Мой милый доктор", во время которой каждый посетитель может получить консультацию врача и пройти некоторые виды исследований с 50% скидкой.

28 июля с 9.00 до 15.00 в акции примут участие ведущие специалисты Больницы разных профилей. Узнать полный список врачей, а также записаться к ним на прием может любой желающий, позвонив по телефону: 8 (7172) 70 80 90.

Для тех, кто оплатил прием врача, но не успел с ним встретиться в день акции, скидка сохраняется, при наличии чека об оплате, датированного 28-м июля 2018 года.

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