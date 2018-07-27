Как повлияет на казахстанцев явление «кровавой луны»

Сегодня жители Казахстана смогут увидеть самое продолжительное лунное затмение века, называемое также явлением «кровавой луны».

Уникальное астрономическое явление мы сможем увидеть сегодня в 00:24 по времени Астаны. И, как считают астрологи, это затмение скажется на жизнедеятельности многих людей, и может принести серьезные потрясения. Чего не следует делать и, что предпринять, дабы избежать негативных последствий явления «кровавой луны», попытался разобраться Zakon.kz.

Самые уязвимые знаки зодиака

Как написала на своей странице в facebook астролог Юлианна Оржеховска, тематика этого затмения – нерешенные или возобновленные вопросы января-февраля 2018. Ретро-Марс и ретро-Меркурий вернут к ним внимание. Особо это затронет Тельцов, Львов, Скорпионов, Водолеев с важными точками с 1 по 7 градус этих знаков Зодиака. Ну и тех, чей натал (карту рождения) жестко аспектируют планеты. Самое интересное, что решать проблемы Я-партнер, Я-другие люди или Я-противоположная сторона любого вида взаимодействий (договор), придется, вероятно, необычными способами.

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«На это ясно указывает взрывающая мозги и устоявшиеся шаблоны конфигурация Солнце-ЛунаМарсУран. Она же ясно предупреждает о всех видах аварий, травм и катастроф, ЧП, терактов, пожаров, взрывов и других милых штучках. И, увы, о возможном военном (скорее всего, возобновленном) сценарии решения конфликтов. Что касается дел персональных: этот коридор затмений дает возможность совсем новых жизненных перспектив. Лунное затмение 27 июля максимально высветит проблемы и даст возможность их устранить. Это исправление ошибок прошлого, доработка накопившихся жизненных задач. Или же вопрос поставит ребром: например, отсечение ненужного – касается ли это работы или любовных связей. Самое верное в этот период – держать голову холодной и трезвой. И тогда в следующее затмение 11 августа – Солнечное, во Льве, есть шанс войти с гордо поднятой по-львиному головой, имея на руках четкий план по захвату мира. Так что, проходя по этому коридору, освобождаемся от старого и ненужного и разрабатываем стратегию и тактику предстоящих действий на будущее», – завершила свой астрологический прогноз Ю. Оржеховска.

Наибольшее влияние лунное затмение окажет на Тельцов, Львов, Скорпионов, Водолеев. Источник фото: 21RRE

Не давайте волю эмоциям

С тем, что предстоящее лунное затмение будет довольно напряженным согласны и другие астрологи. И скажется оно не только на вышеперечисленных знаках зодиака. Главная цель затмения — сломать старые неработающие модели, чтобы на их месте возвести новые. А потому «кровавая луна» принесет многим людям неприятные жизненные моменты. Это могут быть финансовые трудности, проблемы на нелюбимой работе, выйдут наружу нерешенные вопросы в отношениях, обострятся конфликтные ситуации. Но в итоге затмение Луны, разрушив все, что не приносит счастья, должно повернуть нашу жизнь в направлении радости и успеха.

Конечно, все происходящее может быть довольно неприятно, но это просто нужно пережить. Астрологи настоятельно советуют неделю до и две недели после затмения сдерживать эмоции и не поддаваться на провокации окружающих, воздерживаться от конфликтов и ссор и не действовать сгоряча. В противном случае все это может перерасти в большие проблемы.

Следует помнить, что любое затмение — это своего рода стресс, скандалов и нервных срывов в этот период происходит гораздо больше, нежели в обычные дни. Многим покажется, что ими манипулируют, недооценивают. Но выяснение отношений не даст результата. Скорее, оно приведет лишь к ссорам и отдалению друг от друга. Поэтому в случае назревающего скандала, 27 июля не нужно накалять ситуацию, а лучше просто уйти и перетерпеть. Спастись от переполняющих вас негативных эмоций поможет привычная медитация или прогулка.

В этот день рекомендуется избегать любых ссор и конфликтов. Источник фото: Клео.Ру.

Не сквернословьте и не завидуйте

По мнению многих астрологов, такое чувство, как зависть, тоже может привести к серьезным проблемам в день лунного затмения. Оно может вызвать не только бессонницу и раздражительность, но напрямую сказаться на здоровье. Поэтому лучше не завидовать чьим-то успехам и не жаловаться на собственные неудачи, а разобраться в себе. Тем более, что у многих людей в период лунного затмения активизируются скрытые резервы и обостряется интуиция, что помогает справиться с любыми проблемами.

Противопоказана в этот день и нецензурная брань, проклятия и даже обычная критика в адрес окружающих. Как считают астрологи, любое окрашенное в негативные тона слово, сказанное в периоды лунного затмения, бьет сначала по нам, а уж потом влияет на наше окружение.

Не стоит и обижаться на кого-то в этот период. Мало того, что обида мешает адекватно взглянуть на ситуацию, это чувство, еще и разрушает нас изнутри. Поэтому 27 июля – отличный день для того, чтобы простить обидчиков.

Ни кому не завидуйте и не сквернословьте. Источник фото: myvektor.ru.

Как очистится от негатива

Существуют и определенные мистические ритуалы, которые способны помочь человеку избавиться от затянувшихся проблем и негативных эмоций. В принципе, ими можно пользоваться в любые дни, но как говорят маги-специалисты, лучше всего они действуют именно в периоды лунного затмения.

Освобождение от того, что уже отжило Запишите на листке бумаги все, от чего вы готовы избавиться. Это могут быть негативные эмоции, неконструктивные качества личности, вредные привычки, долги, какая-то проблемная ситуация, физическое недомогание, болезнь, лишний вес, неприятные вам люди. То, что уже не работает, мешает развиваться, ухудшает вашу жизнь. Написав, сожгите листок в пламени свечи. А пепел развейте по ветру. Таким образом, вы задействуете в ритуале две стихии — огонь и воздух. По окончанию ритуала не забывайте поблагодарить себя, стихии и все силы, которые вам помогали в этом действии.

Источник фото: shkolazhizni.ru.

Удаление камня с души Найдите на улице камень. Размер, качество и цвет значения не имеют. Передайте этому камню всю боль, эмоциональный негатив и тяжесть, что лежит у вас на душе и мешает. Ведь не случайно есть такое выражение про камень в груди. Поговорите с камнем, попросите его удалить все ненужное из вашей жизни, попросите все лишнее забрать у вас и вместить в себя. Поблагодарите за помощь и после этого выкиньте его подальше за спину и уходите не оглядываясь. Прошлому место в прошлом, а уж тем более неприятному прошлому, и нечего на него оглядываться. Можно кинуть камень в реку по течению с мыслью, что течение воды все невзгоды уносит с собой.

Источник фото: Dreamstime.

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