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Экс-президенту Армении предъявили обвинение в свержении конституционного строя

Роберт Кочарян занимал президентский пост в Армении с 1998 по 2008 годы.

Фото : panorama.am27 июля 2018, 14:21

По достаточной совокупности добытых в ходе предварительного следствия по расследуемому в Специальной следственной службе Армении уголовному делу о событиях, имевших место в период с 1 по 2 марта 2008 года, доказательств 26 июля 2018 года отставному президенту РА Роберту Кочаряну предъявлено обвинение, сообщает panorama.am со ссылкой на пресс-центр Специальной следственной службы.

Кочаряну обвинение предъявлено по ч.1 ст. 300.1 УК РА РА за то, что он по предварительному сговору с другими лицами сверг Конституционный строй Республики Армения, говорится в сообщении.

В тот же день в суд общей юрисдикции первой инстанции Еревана было представлено ходатайство об избрании в отношении Кочаряна меры пресечения в виде заключения под стражу.


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