Состояние 80-летнего Кобзона является тяжелым.

Певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон находится в реанимации, сообщает «112».

По информации Telegram-канала, Народный артист СССР лежит в реанимации отделения нейрохирургии, куда был доставлен без сознания, уже неделю. Состояние 80-летнего Кобзона является тяжелым.

Накануне собеседник в Госдуме сообщил РИА Новости, что в настоящее время певец и депутат проходит курс химиотерапии в связи с раком, которым болен с 2005 года. По его словам, врачи оценивают состояние Кобзона как стабильно тяжелое, однако сам артист — «сильный и всегда побеждает».

Вчера сообщения о госпитализации Кобзона отказалась комментировать его жена, а его представитель сообщил журналу «СтарХит», что артист и впрямь «нездоров», однако «ничего из ряда вон выходящего не происходит».





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