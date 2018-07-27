Антитеррористические учения пройдут в Алматинской области
Возможно ограничение движения транспорта.
Фото : dailynews.kz27 июля 2018, 15:06
Сегодня, 27 июля, на территории Коксуского района Алматинской области пройдут антитеррористические учения, сообщает Zakon.kz.
В ходе учений будут отработаны навыки взаимодействия при возникновении угроз террористического характера в местах массового скопления людей.
"В период проведения учений будут предусмотрены меры ограничения. В этой связи призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования служащих государственных органов, задействованных в проведений учений. Возможно частичное ограничение передвижения транспортных средств в населенном пункте", - говорится в сообщении.
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