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Антитеррористические учения пройдут в Алматинской области

Возможно ограничение движения транспорта.

Фото : dailynews.kz27 июля 2018, 15:06

Сегодня, 27 июля, на территории Коксуского района Алматинской области пройдут антитеррористические учения, сообщает Zakon.kz.

В ходе учений будут отработаны навыки взаимодействия при возникновении угроз террористического характера в местах массового скопления людей.

"В период проведения учений будут предусмотрены меры ограничения. В этой связи призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования служащих государственных органов, задействованных в проведений учений. Возможно частичное ограничение передвижения транспортных средств в населенном пункте", - говорится в сообщении.


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