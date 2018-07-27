Это решение принято для развития двух городов и поддержано госорганами - Туймебаев.

12 сельских округов Туркестана войдут в состав территории города Кентау. Такое решение принято сегодня на сессии маслихата Туркестанской области, сообщает пресс-служба акима области.

Как стало известно на внеочередной ХХVІІІ сессии областного маслихата, 721745 га земли города Туркестана, а именно 12 сельских округов, перейдут в состав территории города Кентау. По первому вопросу повестки дня, который единогласно поддержали депутаты, свое мнение выразил глава региона Ж.Туймебаев. Аким области призвал всех принять участие в развитии этих двух городов.

"В связи с тем, что город Туркестан стал новым областным центром, изменились границы города Кентау. Это решение принято для развития двух городов и поддержано госорганами. Поддержку нашло оно и у народных избранников. Призываю жителей области принять активное участие в развитии этих двух городов", - сказал Ж.Туймебаев.

В ходе сессии также были рассмотрены вопросы о внесении изменений в решение Южно-Казахстанского областного маслихата «Об областном бюджете на 2018-2020 годы», о внесении изменений в решение Южно-Казахстанского областного маслихата "Об объемах трансфертов общего характера между областным бюджетом и бюджетами районов (городов областного значения) на 2017-2019 годы". На повестку дня был также вынесен вопрос о структуре аппарата Туркестанского областного маслихата.

Сессия проходила под председательством Б.З.Мусабекова.

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