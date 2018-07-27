Омбудсмен обратился в Генпрокуратуру по поводу возбуждения уголовного дела в отношении адвоката

Адвокат имеет право использовать все незапрещенные законом средства и способы защиты прав и законных интересов лиц, обратившихся за юридической помощью.

Руководитель национального центра по правам человека Серик Оспанов обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой дать правовую оценку законности уголовного дела и объективной проверки фактов, способствовавших его возбуждению, в отношении адвоката Бауржана Азанова в связи с его участием в резонансом деле о насилии несовершеннолетнего в Южно-Казахстанской области, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

Как поясняется, в обращении выражена обеспокоенность национального правозащитного учреждения по поводу правомерности возбуждения уголовного дела в отношении адвоката в рамках реализации им своих профессиональных прав и обязанностей, а также гарантированных Конституцией и международными документами прав на свободу убеждений, свободное их выражение.

«Ранее ситуация по насилию в отношении несовершеннолетнего была взята под контроль Уполномоченного по правам человека. В рамках своей деятельности национальное правозащитное учреждение осуществляло коммуникации со всеми вовлеченными в нее сторонами, в том числе и с адвокатом пострадавшей стороны, представителями общественных организаций, законным представителем и уполномоченными государственными органами», - говорится в сообщении.

В частности, омбудсмен РК Аскар Шакиров обращал внимание на допущение ряда процессуальных нарушений, касающихся прав на свободу передвижения; неприкосновенность личности; незамедлительный доступ к правовой и другой необходимой помощи; коммуникации с внешним миром.

В связи с чем руководитель национального центра по правам человека в своем письме в Генеральную прокуратуру отметил, что адвокат Б. Азанов один из первых, кто предложил свою профессиональную помощь в защите мальчика и оказывал содействие в обеспечении его безопасности. В соответствии с законодательством РК адвокат имеет право использовать все незапрещенные законом средства и способы защиты прав и законных интересов лиц, обратившихся за юридической помощью.

Ситуация по уголовному делу в отношении адвоката Б. Азанова взята под контроль национального центра по правам человека.

25 июля появилась информация о том, что в отношении адвоката Бауыржана Аазанова возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в распространении заведомо ложной информации в связи с его участием в громком деле о возможном неоднократном изнасиловании мальчика из ЮКО. Как указано в постановлении, распространение ложной информации велось через публикацию постов на странице в Facebook, где Азанов рассказывал о ходе следствия по делу мальчика из ЮКО.

Затем он был отстранен от участия в резонансном деле по решению матери ребенка.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!