За первое полугодие 2018 в Мангистау инвестировано 256 млрд тенге

Была достигнута положительная динамика по всем основным показателям социально-экономического развития.

В областном акимате прошла 20 сессия областного маслихата 6 созыва. На заседании был заслушан отчет акима Ералы Тугжанова об итогах социально-экономического развития Мангистауской области за январь-июнь 2018 года, сообщает пресс-служба акима области.

В 2018 году работа по социально-экономическому развитию области построена в соответствии с поручениями Главы государства, поставленными в Послании "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции" и указаниями Президента и Правительства по "Пяти социальным инициативам".

По итогам 6 месяцев этого года была достигнута положительная динамика по всем основным показателям социально-экономического развития.

Валовой региональный продукт (ВРП) за 1 квартал 2018 года составил 659,4 млрд. тенге, реальный рост ВРП – 101,2% (по РК – 104,1%). ВРП на душу населения сложилось в объеме 992,0 тыс. тенге – это четвертая позиция среди регионов республики (при среднем по РК – 647,1 тыс. тенге).

Промышленными предприятиями области за 1 полугодие текущего года произведено продукции в действующих ценах на 1,4 трлн тенге. Индекс физического объема промышленной продукции (ИФО) составил 101,2%.

Выросла доля обрабатывающего сектора в общем объеме промышленного производства. За последние 3 года рост составил с 5% до 9%. Сейчас объемы производства увеличились на 12% и составили 119 млрд. тенге

В этом году, согласно Индустриальной карты развития, планируется реализовать шесть проектов на сумму 19 млрд. тенге.

Инвестиции в основной капитал за первое полугодие 2018 составили 256 млрд. тенге или с учетом индекса цен 106% к аналогичному периоду 2017 года.

"Мангистауская область осуществляет экспортно-импортные операции с 37 странами. С начала года проведены переговоры с потенциальными инвесторами и подписано 6 меморандумов. В рамках визита Президента Нурсултана Назарбаева в ОАЭ, подписано рамочное соглашение с компанией DP World о приобретении 49% акций АО "СЭЗ Морпорт Актау". Данное соглашение позволит интегрировать Мангистаускую область в международную логистическую цепочку, а также применить опыт и передовые технологии компании DP World в области транспортной логистики", - сказал аким Ералы Тугжанов.

Кроме того, в инвестиционный портфель области включены еще 6 проектов на сумму 1,4 трлн тенге.

В рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса - 2020" с начала года одобрено по гарантированию 40 проектов на сумму 860 млн. тенге (01.07.2017г - 24 проекта).

По региональной программе "Нур Капитал" рассмотрены и отобраны 110 проектов на сумму 2 млрд. тенге, которые находятся на рассмотрении в банках второго уровня.

Одним из перспективных направлений экономики региона является развитие аграрного сектора.

Объем сельскохозяйственного производства составил 5,3 млрд. тенге, индекс физического объема - 105,1%. В регионе работают 1000 животноводческих ферм, (2017 - 922), 159 растениеводческих хозяйств (119 в 2017 году). По сравнению с началом года поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 43% или с 502 тысяч до 719 тысяч голов. Проведены посевные работы на 1100 га земли. В рамках программы "Агробизнес-2020" было выделено около 1 млрд. тенге субсидий на развитие сельского хозяйства, улучшение качества сельскохозяйственной и животноводческой продукции.

Также в своем отчете аким Ералы Тугжанов рассказал о подготовке к саммиту глав прикаспийских государств. Как ожидается, в рамках саммита будет принята Конвенция о правовом статусе Каспийского моря.

Кроме того, будет дан старт строительству автодорог "Бейнеу-Акжигит-граница Узбекистана" и "Жетыбай-Жанаозен-Кендерли", а также отправка парома с грузом в 2,5 млн. тонн в порту Курык.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!