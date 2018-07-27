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Курсы валют на выходные дни

На дневных торгах курс доллара снова вырос.

Фото : kursiv.kz27 июля 2018, 16:17

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 346,52 тенге за доллар США при объеме торгов 44,7 млн долларов.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 346,15 тенге за доллар (+0,24 тенге), суммарный объем торгов – 98 млн долларов (+30 300 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,5080 тенге за рубль при объеме торгов 130 млн рублей.

Средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,5080 тенге за рубль (-0,0007 тенге), суммарный объем торгов – 130 000 тыс. рублей (+95 500 тыс. рублей).

В обменниках курс доллара - 346,5-347,3 тенге, евро - 403,3-405,3 тенге, рос.рубля - 5,5-5,54 тенге.

В торгах приняли участие 25 банков.


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