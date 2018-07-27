Главари транснациональной нефтебанды выступили в суде

По версии следствия, группой руководили двое.

Следствие считает, что группа нанесла около 1,3 миллиарда тенге ущерба государству, отправив в Кыргызстан сырую нефть, передает aktobetimes.kz.

Афера на миллиард?

Во вторник, 24 июля, в Специализированном межрайонном уголовном суде по Актюбинской области начали давать показания подсудимые по делу транснациональной организованной преступной группы. Напомним, это пять человек, первых из которых задержали на НПЗ «ТОО «Актобе Нефтепереработка» в декабре 2016 года.

По версии следствия, группой руководили двое: заместитель директора ТОО «Интер Ойл Экспорт» гражданин Белоруссии Сергей Кунцевич и директор департамента маркетинга и логистики НПЗ «ТОО «Актобе Нефтепереработка» Алмаз Кужагалиев. Участвовали в группе, якобы, начальник отдела данного ТОО Азамат Кушкинбаев и главный инженер этого же предприятия Эдуард Утениязов. Директора частной компании из Алматы Садыка Раева по этому делу обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

Группа, по версии следствия, занималась операциями с нефтью без документов, незаконным предпринимательством, уклонялась от уплаты налогов. Среди потерпевших – Управление госдоходов Алматинской области, которое требует выплатить в бюджет 260 миллионов тенге налогов и других обязательных платежей, а также «Казахстан Темир Жолы» с требованием заплатить им свыше 140 миллионов тенге, потому что перевозка нефти стоит дороже, чем нефтепродуктов. Что касается стоимости самой нефти, вывезенной из Казахстана в Кыргызстан, то она составляет 1,3 миллиарда тенге. Обвинение считает, что её вывозили незаконно.

Если статьи обвинения докажут в суде, то руководителям группы грозит от 12 до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подружились на печном топливе и бензине

Во вторник судья дал слово Сергею Кунцевичу. В следственном изоляторе Актобе гражданин Белоруссии находится уже полтора года.

- Не ознакомившись с вещественными доказательствами, я не могу давать показания, - высказался Кунцевич, заместитель директора ТОО «Интер Ойл Экспорт».

Аналогично поступил и Алмаз Кужагалиев.

- Давать показания до того, как я увижу документы, подтверждающие мою вину, я не могу, - заявил Кужагалиев. – Но в дальнейшем я обязательно отвечу на все вопросы!

Что касается Азамата Кушкинбаева, то он больше часа давал подробные показания, рассказав о периоде своей работы на НПЗ с 2011 по 2016 годы. Он начинал менеджером, а с 2012 по ноябрь 2016 года занимал должность начальника отдела маркетинга и логистики.

- Я подчинялся директору департамента маркетинга и логистики Алмазу Кужагалиеву, генеральному директору Ильясу Тасмагамбетову и Марату Ниязмагамбетову, - рассказывал Кушкинбаев. - Непосредственным директором нашего отдела был Алмаз Кужагалиев. Он является одним из учредителей завода «Актобе Нефтепереработка», а также АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани». От Кужагалиева я получал указания по телефону и электронной почте, так как он находился в Алматы. Получал от него задания – реализация нефтепродуктов, приобретение нефти, отправка грузов, заключение договоров по приобретению нефти и реализации готовой продукции. Я имел полномочия давать указания работникам любых подразделений завода.

Кушкинбаев озвучил в суде фамилии инициаторов вывоза нефти за границу:

- Идея незаконного вывоза нефти под видом нефтепродукта «Ойл Бленд» принадлежит Алмазу Кужагалиеву и Сергею Кунцевичу.

Кушкинбаев также рассказывал про давние связи обоих. Якобы Кунцевич легализовал через завод и продал за границу печное топливо. Продал заводу белорусский бензин, который затем выгодно получили предприятия семьи Кужагалиевых.

- НПЗ ТОО «Актобе Неф-тепереработка» по инициативе Алмаза Кужагалиева приобрёл более 8 тысяч тонн бензина АИ-92 у ТОО «Интер Ойл Экспорт», - рассказывал Кушкинбаев. - После переработки на заводе получили бензин АИ-92 и АИ-95 с казахстанским содержанием и продали по заниженным ценам в основном в АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани» и ещё на два предприятия, принадлежащие семье Кужагалиевых. В семейный бизнес Кужагалиевых в целом входят около пяти предприятий, в которых Кужагалиевы либо соучредители, либо занимают руководящие должности.

Манипуляции с нефтью скрывали

Кушкинбаев сообщил, что ещё в 2014 году лаборатория завода получила задание от Алмаза Кужагалиева разработать стандарты для смеси нефтепродуктов «Ойл Бленд».

- В апреле - мае 2016 года был заключен контракт, - продолжает Кушкинбаев. - После этого на завод стала поступать нефть от ТОО «Петролеум компани» с месторождений Акжар Восточное, Макат, Узень, Копа. Завод, по указанию Алмаза Кужагалиева, принимал нефть без паспорта качества и сертификата о происхождении. По рецептуре Кужагалиева, смесь «Ойл Бленд» состояла из бензина-растворителя, судового топлива и мазута.

С сентября 2016 года, по указанию Алмаза, внесли изменения в оперативный учет завода по выходам нефтепродуктов. Стали оформлять, что якобы после переработки напрямую выходит смесь «Ойл Бленд». Всё это результаты действий Кужагалиева, который был заинтересован в смеси «Ойл Бленд», чтобы скрыть свои махинации.

Нефть шла с несуществующего месторождения?

- С августа по сентябрь 2016 завод принял чуть более 500 тонн нефти, - продолжает Кушкинбаев. - Она значилась как бы с месторождения Узень, но, насколько я знаю, такого месторождения не существует. Её приняли без паспорта качества и сертификата. Нефть была плохого качества, с высоким содержанием солей, парафинистая, с высокой температурой застывания. Она представляет угрозу для переработки. Последнюю партию нефти, в которой содержание солей превышало 500 единиц, мы принимать отказались. Я сообщил Кунцевичу, что мы не будем принимать эту нефть. На что Кунцевич предложил мне её не перерабатывать, а отгрузить её под видом «Ойл Бленд». По поводу этого разговора я созвонился с Алмазом Кужагалиевым. Он сказал, что меня услышал, но каких-либо поручений не дал. Не исключено, что нефть была отгружена под видом «Ойл Бленд» без переработки…

Я понимаю, что смесь «Ойл Бленд» – это была какая-то схема для вывоза нефти за пределы страны в Кыргызстан. Я слышал разговоры работников завода, они возмущались, не будет ли у них проблем при отправке этого груза. Я считаю, что в этой ситуации виновны Кужагалиев и Кунцевич.

Кушкинбаев частично признал свою вину только по статье 197 УК, что он принял на завод по указанию руководства партию вагонов-цистерн с нефтью без сертификатов о происхождении и паспортов качества.

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