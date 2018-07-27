В Мангистау до конца года сдадут 9 новых школ

В новом учебном году будут сданы в эксплуатацию 9 новых школ на 6300 мест.

О развитии социальной сферы и новых проектах зеленой экономики рассказал в своем отчете аким Ералы Тугжанов на 20 сессии маслихата 6-го созыва, передает пресс-служба акима Мангистауской области.

В регионе проводится широкомасштабная работа, направленная на ликвидацию трехсменного обучения в школах. В новом учебном году будут сданы в эксплуатацию 9 новых школ на 6300 мест. С начала года в регионе введено в эксплуатацию 10 детских садов на 920 мест. Еще 23 детских сада будут сданы в эксплуатацию к концу года.

Кроме того, идут работы в сфере здравоохранения с целью профилактики и предотвращения заболеваний. Для 23 медицинских учреждений приобретено на общую сумму 1 млрд. тенге 16 современных ультразвуковых приборов, которые обеспечивают раннюю диагностику заболеваний (через механизм государственно-частного партнерства). Завершается строительство Регионального центра Матери и Ребенка.

В рамках реализации программы "Цифровой Казахстан", при поддержке компании "Казахтелеком", населенные пункты региона на 100% охвачены высокоскоростным Интернетом. Все школы области подключены к информационной системе mektep.edu.kz. 90 медицинских учреждений региона подключены к широкополосному Интернету. Внедрена медицинская информационная система «Damumed». В результате производительность труда увеличилась на 50%, создан электронный паспорт здоровья для 91% населения области. В январе этого года в регионе была создана электронная биржа труда. С начала года на бирже зарегистрировано более 4 тысяч человек.

"Кроме того, в области проведен ряд работ по внедрению элементов "зеленой экономики". Введена в эксплуатацию солнечная электростанция мощностью 2 МВт в селе Батыр района Мунайлинского района. А также Ветряная электростанция мощностью 5 МВт в селе Акшукур, Тупкараганского района. Буквально на этой неделе подписан меморандум с инвесторами о строительстве в этом же районе еще одной ветряной электростанции на общую сумму 60 млн. дол. Проект предусматривает установку 17 ветряных турбин мощностью 2,5 МВт. Строительные работы начнутся в августе", - сказал аким Ералы Тугжанов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!