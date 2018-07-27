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В Астане в субботу частично перекроют некоторые улицы

В 8 утра в столице пройдет открытый городской турнир по триатлону.

Фото : today.kz27 июля 2018, 17:03

В Астане 28 июля в связи с проведением турнира по триатлону будут частично перекрыты проспект Б. Момышулы, ул. Сарайшык, ул. Шалкыма, ул. Шарля де Голля, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

По информации управления административной полиции, в период проведения турнира по триатлону в городе будут частично перекрываться следующие участки улиц:

проспект Момышулы от ул. Тауелсиздык до ул. Кошкарбаева;
улица Сарайшык от пр. Момышулы до моста М-1 (кроме общественного транспорта).
По улице Шалкыма от улицы Сарайшык до улицы Алиева движение попутного транспорта будет ограничено полностью.
По улице Шарля де Голля от улицы Токпанова до улицы Шалкыма движение будет ограничено полностью.

28 июля в 8 утра в Астане состоится открытый городской турнир по триатлону.

Участникам соревнования предстоит преодолеть три дистанции – плавание, велогонка и бег. Триатлон стартует по руслу реки Ишим на территории триатлон-парка.


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