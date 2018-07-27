На Медео отремонтируют мост через Малую Алматинку

Движение будет организованно по временному объездному мосту.

Автомобильный мост через Малую Алматинку подвергнут капитальному ремонту, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

"В связи с производством работ по капитальному ремонту автомобильного моста через реку М.Алматинка по автодороге Медео-Чимбулак движение транспорта с 30.07.18г. по 01.09.18г. будет организовано по временному объездному мосту", - сообщили в акимате.

Водителей попросили заранее планировать маршрут.

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