В Актобе проходит фестиваль «Ұлы Дала рухы»

В рамках республиканского спортивного мероприятия на центральном ипподроме и в комплексе «Жекпе-жек сарайы» с 27 по 29 июля пройдёт ряд соревнований.

В Актобе стартовал отборочный этап западного региона в рамках фестиваля по национальным видам спорта «Ұлы Дала рухы», об этом в ходе пресс-конференции сообщила руководитель управления национальных видов спорта Комитета по делам спорта Министерства культуры и спорта РК Карлыгаш Рамазанова.

В рамках республиканского спортивного мероприятия на центральном ипподроме и в комплексе «Жекпе-жек сарайы» с 27 по 29 июля пройдёт ряд соревнований.

«В них принимают участие команды Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областей, всего 160 спортсменов. В течение трёх дней они будут состязаться в кокпаре, қазақ күресі, тоғызқұмалақ, асық ату. Победители и призеры будут награждены кубками и медалями Министерства культуры и спорта РК», - рассказала представитель Комитета спорта.

Директор РГКП «Центр национальных и конных видов спорта» Ибрагимов Нурсултан отметил, высокий уровень подготовки команды по аударыспаку Актюбинской области.

«20-22 июля на ипподроме «Казанат» г.Астана прошли соревнования по аударыспак, жамбы ату, тенге ілу. За звание сильнейших в 5-ти весовых категориях боролись 20 спортсменов по аударыспак, также выбирали самого меткого стрелка и лучшего по тенге ілу.Хочу отметить, что по итогам игр, прошедших в столице, команда Актюбинской области заняла 1 место по жамбы ату»,- сказал Ибраимов Нурсултан.

Также, в ходе конференции руководитель управления физической культуры и спорта Актюбинской области Мейрамбек Махамбетов пригласил всех жителей и гостей города на фестиваль.