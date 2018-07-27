Полицейские Актобе задержали 37 водителей без прав

В ходе реализации запланированных мероприятий на автодорогах области пресечено свыше 1,5 тысячи нарушений ПДД.

В целях повышения транспортной дисциплины среди водителей и снижения числа дорожно-транспортных происшествии, в том числе с участием водителей, лишенных права управления транспортным средством, а также профилактики нарушений правил дорожного движения, в период с 23 по 26 июля т.г.на территории области проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Лишенник», сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Актобе.

В ходе реализации запланированных мероприятий на автодорогах области пресечено свыше 1,5 тысячи нарушений ПДД, в т.ч. 32 водителя лишены водительских прав по причине управления транспортными средствами в состоянии опьянения, в отношении 8 «пьяных» водителей, ранее лишенных права управления ТС, возбуждены уголовные дела.

Задержано 37 водителей, управляющих ТС, не имеющих водительских прав.

Пресечено 354 факта превышения установленной скорости, 6 - выезда на полосу предназначенного для встречного движения, 55 водителей наказаны в административной порядке за непредоставление преимущества в движении пешеходам.

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