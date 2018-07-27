Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Полицейские Актобе задержали 37 водителей без прав

В ходе реализации запланированных мероприятий на автодорогах области пресечено свыше 1,5 тысячи нарушений ПДД.

Фото : Кокшетау Азия27 июля 2018, 18:28

В целях повышения транспортной дисциплины среди водителей и снижения числа дорожно-транспортных происшествии, в том числе с участием водителей, лишенных права управления транспортным средством, а также профилактики нарушений правил дорожного движения, в период с 23 по 26 июля т.г.на территории области проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Лишенник», сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Актобе.

В ходе реализации запланированных мероприятий на автодорогах области пресечено свыше 1,5 тысячи нарушений ПДД, в т.ч. 32 водителя лишены водительских прав по причине управления транспортными средствами в состоянии опьянения, в отношении 8 «пьяных» водителей, ранее лишенных права управления ТС, возбуждены уголовные дела.

Задержано 37 водителей, управляющих ТС, не имеющих водительских прав.

Пресечено 354 факта превышения установленной скорости, 6 - выезда на полосу предназначенного для встречного движения, 55 водителей наказаны в административной порядке за непредоставление преимущества в движении пешеходам.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты