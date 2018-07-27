Страшное ДТП на трассе Туркестан-Кентау попало на видео

Один человек погиб, семеро госпитализированы.

На трассе Туркестан-Кентау произошло страшное ДТП с участием пассажирской «ГАЗели», сообщает zakon.kz со ссылкой на Управление государственного языка и информации Туркестанской области.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что водитель автомобиля марки «Ауди» 1975 г.р. не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автомобилем марки «Газель», водитель 1987 г.р. направлялся в сторону Кентау-Туркестан. В результате на месте ДТП скончался водитель «Ауди».

7 пассажиров автомобиля марки «Газель» с различными травмами доставили в больницу.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье «нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами» УК РК. Назначены экспертизы. Проводится досудебное расследование.

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