В Акмолинской области закрыли точки незаконного игорного бизнеса

В Акмолинском областном филиале РГУ «Служба центральных коммуникаций» проведен брифинг на тему: «Перезагрузка финансового сектора. Борьба с теневой экономикой».

На территории Кокшетау пресечена деятельность группы лиц, организовавшей сеть предприятий незаконного игорного бизнеса, сообщает zakon.kz со ссылкой на РСК Акмолинской области.

Эту и другие темы по борьбе с теневым бизнесом обсудили в Акмолинском областном филиале РГУ «Служба центральных коммуникаций» на брифинге: «Перезагрузка финансового сектора. Борьба с теневой экономикой».

Всего в текущем году в производстве находилось 99 досудебных расследований, из которых 56 или 56,6% выявлены в сфере экономической деятельности. Направлено в суд и прекращено по не реабилитирующим основаниям 55 досудебных расследований.

В рамках противодействия незаконной реализации подакцизной продукции, из незаконного оборота изъято более 370 тыс. бутылок алкогольной продукции, 3-х тонн спирта и свыше 30 тыс. пачек сигарет, по которым сумма не уплаченных акцизов составила более 90 млн. тг. Все дела направлены в суд, изъятая продукция по решению суда подлежит обращению в доход государства, часть уничтожению.

Кроме того, в текущем году задержаны с поличным две преступные группы, промышлявшие выпиской фиктивных счет – фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров. При производстве обыска у подозреваемых изъяты 20 печатей различных юридических лиц, бухгалтерская документация и оргтехника. Сумма, на которую их контрагенты уклонились от уплаты налогов, в настоящее время устанавливается.

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