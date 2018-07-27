Соревнования по паралимпийской конной выездке в ВКО раскрыли новые таланты

Как отмечают организаторы, в начале открытия в Восточном регионе занимались несколько детей, а сегодня ежедневно иппотерапия и паралимпийская конная выездка набирает все большую популярность.

Около 30 спортсменов из шести областей Казахстана приехали в Восточный регион для участия в третьих открытых соревнованиях «На Кубок Федерации конного спорта РК» по Паралимпийской и Специальных программ, сообщает zakon.kz со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

Соревнования проводятся уже в третий раз. С каждым годом количество участников увеличивается, что не может не радовать. Ведь это значит, что в Казахстане развивается паралимпийский конный спорт. В этом году проверить себя, свои силы и достойно представить свой регион собрались спортсмены с Карагандинской, Мангистауской, Актюбинской, Павлодарской, Джамбульской, Восточно-Казахстанской областей. Примечательно то, что самой старшей участнице около 50 лет, а самой младшей – 7.

Как отмечают организаторы, в начале открытия в Восточном регионе занимались несколько детей, а сегодня ежедневно иппотерапия и паралимпийская конная выездка набирает все большую популярность.

- Сейчас открываются филиалы в Караганде и Актобе. Там строятся манежи по такому же типу, как у нас. В ближайшем будущем планируем охватить все области Казахстана. Мы открыли пансион-гостиницу, чтоб как можно больше детей могли приезжать и обучаться у нас. Наши спортсмены уже участвовали в Специальной Олимпиаде в Лос-Анджелесе, где показали прекрасные результаты. У них огромные возможности и цели. Заряжаешься от их энергии. Поэтому будем стремиться показывать лучшие результаты дальше, - говорит один из организаторов.

В программе соревнований были представлены следующие дисциплины: паралимпийская выездка, КЮР – выездка под музыкальное сопровождение, рабочая тропа для спортсменов Специальной Олимпиады. Спортсмены поделены по пяти классификациям: от первого уровня, к которому относятся спортсмены с наиболее сильными функциональными отклонениями, до пятого. Тесты соревнований для каждого уровня отличаются по сложности. Самый сложный – пятый. Выездка происходит по заранее изученным схемам. Нужно отметить, что на Восточно-Казахстанском манеже схемы прошли серьезное усложнение. Это повышает шансы на международной арене.

Как рассказывает всадник из Караганды Айдос Жылкышынов, подготовка и тренировки к соревнованиям проходили 3 раза в день. За это время спортсмены налаживали контакт с лошадьми, привыкали к манежному полю.

- На соревнованиях в Москве мне присудили четвертый уровень. Сегодня мы выступили хорошо. В 2020 году будут параолимпийские игры в Токио, перед этим будет отбор, теперь я стремлюсь попасть туда.

Всадник, представляющий Восточный Казахстан, Ринат Бектурсынов занимается уже около года. Все начиналось с иппотерапии. Сейчас же верховая езда для парня – профессиональный спорт. Но как отмечает он сам, главная цель – не медали, а улучшение здоровья. Помимо этого, Ринат увлекается легкой атлетикой и бегом по утрам.

Еще один спортсмен с Восточного Казахстана для которого сегодня состоялся дебют, Игорь Евтух, занимается всего пару месяцев. Несмотря на это, он уже заметил прогресс в тренировках.

- Раньше я вообще не мог сесть на коня. Мне помогали три человека. За эти два месяца я уже научился сидеть самостоятельно. Буду дальше продолжать заниматься, пока не встану на ноги.

По словам директора Департамента паралимпийского конного спорта при Федерации РК по конному спорту Елены Черниковой, 7 сентября планируется провести второй Чемпионат Республики по паралимпийской выездке.

- Восточный Казахстан сейчас сохраняет свое лидерство по стране. Но с каждым выступлением я вижу, как всадники растут, крепнут и, как повышается уровень их мастерства. Сейчас серьезные конкуренты для нас – Карагандинская область, а в будущем и Актюбинская. Мы планируем принять участие в соревнованиях уровня три звезды для того, чтоб попробовать свои силы и получить квоту на параолимпийские игры в Токио – 2020. Я думаю, что наши спортсмены при таких хороших шансах добьются результатов на международной арене. Там наши сильные соперники – Финляндия, Германия, Норвегия. Но они занимаются уже на протяжении 80 лет. Мы же - всего 3-4 года. Нам есть куда расти, - рассказывает Елена Черникова.

На этих соревнованиях восточноказахстанцы также смогли доказать свое первенство. Первое место в зачете на личный приз 3 уровня заняла девушка Райхан Байрханова, а второе место – Айганым Ермекова. Лучшим всадником в зачете на личный приз 4 уровня стал спортсмен из Караганды Айдос Жылкышынов.

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