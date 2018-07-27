Издевающиеся над статуями подростки попали на камеру в Астане

Ежедневно камеры позволяют выявлять более двухсот различных преступлений и правонарушений.

24 июля инспектором видеонаблюдения центра оперативного управления ДВД на участке улиц Агыбай батыра и Бокейхана в районе набережной были замечены двое людей, пинающих инсталляции. Один из них несовершеннолетний, другой – 22 летний молодой человек, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны

Хулиганы были задержаны. На них составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».

В целом за полгода с помощью системы видеонаблюдения и камер «Сергек» выявлено 388 преступлений:

по ст. 99 убийство – 1,

грабеж – 24,

разбой – 3,

хулиганство – 47,

угон автотранспортных средств – 6,

кража – 57,

прочие – 250.

Помимо этого, раскрыто 40 110 административных правонарушений:

нарушений ПДД – 45,

мелкое хулиганство – 3 487,

распитие в общественных местах – 5649,

приставание в общественных местах – 4639,

прочие – 26 290.

За полгода с помощью камер «Сергек» раскрыто более 40 тысяч преступлений и административных правонарушений.

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