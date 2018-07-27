Издевающиеся над статуями подростки попали на камеру в Астане
Ежедневно камеры позволяют выявлять более двухсот различных преступлений и правонарушений.
24 июля инспектором видеонаблюдения центра оперативного управления ДВД на участке улиц Агыбай батыра и Бокейхана в районе набережной были замечены двое людей, пинающих инсталляции. Один из них несовершеннолетний, другой – 22 летний молодой человек, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны
Хулиганы были задержаны. На них составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».
В целом за полгода с помощью системы видеонаблюдения и камер «Сергек» выявлено 388 преступлений:
по ст. 99 убийство – 1,
грабеж – 24,
разбой – 3,
хулиганство – 47,
угон автотранспортных средств – 6,
кража – 57,
прочие – 250.
Помимо этого, раскрыто 40 110 административных правонарушений:
нарушений ПДД – 45,
мелкое хулиганство – 3 487,
распитие в общественных местах – 5649,
приставание в общественных местах – 4639,
прочие – 26 290.
За полгода с помощью камер «Сергек» раскрыто более 40 тысяч преступлений и административных правонарушений.
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