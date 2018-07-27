Тело женщины, утонувшей при стирке ковров в Большом Алматинском канале, найдено
Тело было обнаружено в 30 километрах от места происшествия.
Фото : КЧС МВД РК27 июля 2018, 19:50
Спасатели обнаружили тело женщины, утонувшей при стирке ковра в Большом Алматинском канале, на пятые сутки после трагедии, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.
«27 июля в 17.55 в Алматы в 30 км от места происшествия обнаружено тело погибшей женщины 1986 года рождения, которая 23 июля на территории Енбекшиказахского района по своей неосторожности при стирке ковра упала в Большой Алматинский канал и утонула», - говорится в сообщении.
В поисках были задействованы сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС области и республиканского оперативно-спасательного отряда, пожарные, полиция, сотрудники МИО и волонтеры.
Напомним, 23 июля молодая женщина упала воду в районе Большого алматинского канала близ города Иссык. Со слов родственников погибшей, Асия Мусаева поехала с супругом на БАК стирать ковры. Она упала в канал и ее унесло течением.
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