За 10 лет количество детей, заболевших ДЦП увеличилось на 1,6%

НПО и МЗ будут утверждать Дорожную Карту, где будет отражена пошаговая стратегия, начиная от профилактики, диагностики, лечения, реабилитации, заканчивая социализацией детей с ДЦП

Министерство здравоохранения и общественный фонд Аружан Саин готовят Дорожную Карту по эффективной профилактике и реабилитации пациентов с диагнозом детский церебральный паралич, передает корреспондент Zakon.kz.

Накануне, в министерстве состоялась презентация пилотного проекта общественных фондов «Милосердие» и «Асыл Мирас» по анализу причин увеличения в Казахстане числа детей больных ДЦП. Всего, по данным НПО, за 10 лет количество заболевших увеличилось на 1,6%.

В результате исследований общественники выявили 400 факторов риска развития ДЦП. Так, по мнению исследователей, одни из самых частых заболеваний матери, которые могут нести угрозу для ребенка – анемия, ОРВИ, хронический пиелонефрит, тяжелый гестоз. 28,3% женщин до рождения ребенка с ДЦП уже имели ребенка инвалида.

Из 146 исследуемых детей с диагнозом ДЦП у 22,8% врачи диагностировали фитоплацентарную недостаточность, у 54% - недоношенность, 14,8% детей имели малый при рождении, гипербилирубинемия была у каждого третьего ребенка, асфиксия при родах была у 35,2%.

Согласно анализу, в 31% возраст матери был старше 30 лет. То есть, чаще всего такие дети рождаются у женщин от 18 до 30 лет, что странно, потому как этот возраст считается максимально фертильным. Чаще всего, дети с диагнозом ДЦП рождаются на ранних сроках. Преимущественно мальчики (66%). Также анализ показал – ранее начало реабилитации позволяет ребенку не становиться инвалидом тяжелой формы.

Из предложений общественников:

«Создать web-платформу, благодаря которой можно будет постоянно отслеживать пациентов с диагнозом ДЦП, их состояние, перемещения по стране, реабилитационные мероприятия и эффект от них. Разработать критерии по диагностики высоких рисков внутриутробных заболеваний у беременных женщин. Дело в том, что внутриутробные инфекции (ВУИ) на сегодняшний день не входят в ГОБМП, поэтому сегодня исследователи не могут в динамике посмотреть рост тех или иных иммуноглобулинов. В НПО уверены, женщины, имеющие детей инвалидов при следующей беременности в обязательном порядке должны проходить обследования на ВУИ.

Ввести в KPI акушеров-гинекологов частоту ДЦП и других заболеваний, связанных с осложнениями беременности и родов.

Для реабилитации разработать программу раннего вмешательства мульти дисциплинарной команды специалистов по аналогии со странами Европы.

Разработать шкалу риска развития ДЦП по бальной системе с учетом всех медико-социальных факторов риска».

Вице-министр министерства Ляззат Актаева обратила внимание общественников, что с 1 января все медучреждения будут вести документацию в цифровом формате, а значит все исследования будут проводится в оперативном режиме, срезе на текущий период.

«Тогда мы сможем четко сказать по накоплению, и все наши меры будут более чувствительны, и какая-то некорректность полностью исключается», - сказала Актаева вице-министр.

Она согласилась с предложением по диагностики ВУИ и попросила своих коллег снести в изменения в соответствующие протокола и модули.

Аружан Саин в ходе встречи подняла вопрос нехватки реабилитационных центров в стране.

«Есть реабилитационный центр в Астане, очень хороший, оснащенный. Туда попадают дети раз в 5 – 9 лет, а кто-то не может туда попасть вообще. Было бы честно, взять какое-то определенное количество детей и реабилитировать их от начала и до конца. Не принимать по количеству (сотни, тысячи), а взять ребенка, оказать ему помощь полноценно, поставить на ноги», - сказала Саин.

По ее мнению, эффект от такой реабилитации крайне низкая. Не получая помощи в регионе, прогресс теряется. А потому она попросила создать реабилитационные центры по всему Казахстану.

«Во-вторых, мы просим убрать стандарт 21 день реабилитации. Давайте разработаем разные реабилитационные программы, для детей с разными видами ДЦП. У каждого своя степень тяжести и свой необходимый объем получения реабилитации. Пусть стандартов будет 5 или 6. Но сейчас получается, если ребенок один раз попал в какой-то реабилитационный центр на 21 день, то больше он получить не может по закону. А ему в год нужно 6 месяцев реабилитации», - добавила она.

Она также отметила, что сегодня ДЦП не входит в перечень социально-значимых заболеваний, но уже через 10 лет сможет им стать. И призвала «считать деньги» и вкладываться в раннюю реабилитацию, чтобы потом не платить за пособия, лечение и инклюзивное образование.

«На ранней стадии вмешательство, после рождения ребенка, при неврологическом заболевании или какой-либо настороженности, что у ребенка будут проблемы, можно оказать небольшой объем медслуг и получить огромный результат на протяжении всей жизни человека. А запуская, мы тратим большие деньги на реабилитацию, которая дает маленький результат, потому-что время уходит и процессы становятся необратимыми. Это с точки зрения экономичности расходования бюджетных средств, тоже вопрос №1», - сказала Саин.

Ляззат Актаева подтвердила – в республике должна быть создана реабилитационная инфраструктура на уровне первичной медико-санитарной помощи и консультативно-диагностических центров. По ее словам, медорганизации в регионах могут и должны оказывать услуги реабилитации при различных заболеваниях (инсульт, инфаркт, ДЦП и так далее), обучать семьи больных проводить реабилитацию дома. Фонд социального медицинского страхования возмещает эти расходы.

«В какие-то определенные периоды реабилитация должна проходить и в дневном стационаре. Потому-что невозможно на высокотехнологичном уровне это делать. Мы не обладаем такой пропускной способностью. Нам важно консолидировать все силы имеющиеся, всех медорганизаций, активов, чтобы обеспечить полную и эффективную реабилитацию детей. Это все должно быть отражено в вашей Дорожной Карте», - обратилась она к представителям НПО.

Теперь общественники и министерство будут утверждать Дорожную Карту, где будет отражена пошаговая стратегия, начиная от профилактики, диагностики, лечения, реабилитации, заканчивая социализацией. Позже начнется работа по ее исполнению.

Аружан Саин, комментируя результаты встречи добавила, - «главное, чтобы на местах главврачи приняли нашу стратегию. Они же подчиняются акиматам, поэтому министерство не может проконтролировать их или повлиять».

Татьяна Ковалева, Астана

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