Смерть 7-летнего мальчика прокомментировали в ДВД
Признаков насильственной смерти не обнаружено.
Фото : zakon.kz27 июля 2018, 20:38
Признаки насильственной смерти при наружно осмотре тела полиция не обнаружила, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Признаков насильственной смерти нет, это по внешнему осмотру. Вскрытие тела будет завтра. Активно искала полиция вместе с ЧС и воинской части. Сегодня нашли его недалеко от села Ынтымак. Проходили все эти маршруты, видимо не могли заметить. Ребенок ведь не лежал на открытой местности. Свои предположение не можем пока комментировать», - сказал руководитель пресс-службы ДВД Алматинской области Сергей Незнаев.
Напомним, тело пропавшего мальчика нашли в Алматинской области.
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