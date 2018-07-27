По соцсетям гуляет рассылка, где ребёнка просят включить газ на два часа

В МВД назвали рассылку ложной и призвали казахстанцев не поддаваться на провокацию.

Провокация или реальное покушение на жизнь? В редакцию Первого канала пришла запись, где взрослая женщина, представляясь сотрудницей газовой службы по телефону просит ребёнка включить газовые конфорки. Якобы для проверки. А переспросив у девочки, есть ли запах, просит оставить газ включённым на 2 часа, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

В Министерстве Внутренних Дел назвали рассылку ложной и призвали казахстанцев не поддаваться на провокацию. Тем временем, наши корреспонденты решили провести собственное расследование.

Что произошло потом, и происходило ли это вообще - неизвестно. В газовой службе ответили, что их сотрудники не просят по телефону проверять работу конфорок. Тем более, детей.

Технический директор газоснабжающей компании Мейрам Ахаев категорически отверг саму возможность подобного.

У Министерства Внутренних дел на этот счет своё мнение. В ведомстве призывают не поддаваться ложным сообщениям неизвестных в соцсетях. Тем не менее, нельзя отрицать, что звучит аудиозапись весьма правдоподобно. Подтверждают это и опытные звукоинженеры.

«Существуют специальные программы, специальные софты, где можно изменять голос. Его можно сделать детским, но чувствуется, что голос был переделан. Он звучит немного «электронно». То, что я послушал, на мой, взгляд, это настоящий ребенок, это не фейковая запись», - говорит звукоинженер Болат Бегулов.

Психолог Евгений Мироненко тоже считает, что ребенок разговаривает вполне естественно. Никаких неуместных пауз или интонаций. Учитывая то, что, по его мнению, дети 6-7 лет в большинстве своём - плохие актёры.

«Никаких, не видно, чтобы он как-то играл. Здесь видимо, ребенок не в курсе, что происходит. Женщина адекватная и опытная, умеющая разговаривать с детьми. Возможно, опыт воспитателя», - утверждает психолог Евгений Мироненко.

И, если этот разговор действительно состоялся, и ребенок не был в курсе происходящего, по словам юристов, его собеседницу могут ждать большие проблемы.

«В зависимости от того, какие последствия повлекло распространение этой ложной информации, нежели на самом деле такой разговор был, эти действия нужно расценивать не только как покушение на убийство, данные действия можно расценивать как акт терроризма», - комментирует юрист Леген Болтанов.

В любом случае, если эта аудиозапись сфабрикована, за распространение заведомо ложной информации, псевдосотрудница газовой службы может провести за решёткой от 5 до 10 лет.

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