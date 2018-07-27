Медведь разогнал наглых фотографов в Канаде
Медведь не вынес чрезмерного внимания и подскочил к одной из туристок.
Уставший от постоянных съемок туристов черный медведь решил напугать одну из любопытных посетительниц. Кадры с решительным животным удалось снять одному из очевидцев в Канаде, сообщил портал 360°.
Как отметил автор видео, он еще издалека заприметил большое скопление машин. Заинтересованный мужчина подъехал ближе и включил камеру — как оказалось, не зря.
В результате очевидцу удалось снять на видео, как группа туристов смело покинула свои автомобили и выстроилась у обочины, недалеко от которой прогуливался медведь. Люди тут же достали свои фотоаппараты и стали снимать животное.
Но медведь оказался стеснительным. Он не вынес чрезмерного внимания — подскочил к одной из туристок и напугал ее. Женщина в ужасе отбежала от животного, однако медведь не стал преследовать туристку и вернулся в лес.
Все это время остальные участники группы так и не убрали свои фотоаппараты, продолжая вести съемку.
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