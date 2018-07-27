Высокопоставленные сидельцы не смогут выйти из тюрьмы раньше срока

Меры принимаются в рамках гуманизации уголовной политики.

Генеральная прокуратура возьмется за высокопоставленных заключенных. Надзорный орган ужесточит меры наказания преступникам, которые похищали миллиарды. Среди тех, кто не сможет выйти условно-досрочно оказались бывшие члены кабинета министров, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

В столичной тюрьме наказание отбывают сразу два экс-министра. Бывший главный экономист страны Куандык Бишимбаев и Талгат Ермегияев, у которого в трудовой книжке в качестве последней записи значится председатель национальной компании Астана-Экспо 2017. В одно время он возглавлял министерство туризма и спорта.



Заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов отметил, что коррупционеры, которые с самого начала не сотрудничают со следствием, не признают вину и обвиняются в хищении крупных сумм денег в сговоре с другими лицами, не смогут рассчитывать на смягчение уголовного наказания.

"Им вменено совершение особо тяжких преступлений и в составе организованной преступной группы. Те лица, хоть кто, хоть Бишимбаев, хоть Ермегияев или другие лица, если за ними числится такой состав преступлений, который вступил в законную силу, они не подлежат в эту категорию", - говорит заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов.

Столичным заключенным в скором времени придется потесниться: в здании тюрьмы, которому уже почти 50 лет, планируется провести капитальный ремонт. Придется ли им самим, независимо от ранга, взять в руки тряпки, малярные кисти и веники неизвестно. Зато 5 тысяч заключенных Казахстана, кроме убийц, педофилов, террористов, насильников, в скором времени смогут рассчитывать на смягчение наказания. Соответствующие поправки в закон сейчас готовятся.

"По небольшой и средней тяжести в качестве альтернативного наказания впервые мы вводим общественные работы. Они заключаются в благоустройстве городов, сел и вводится не по всем статьям. Их не будут назначать за преступления, связанные с гибелью людей, за любые тяжкие и особо тяжкие преступления", - поясняет заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов.

Все эти меры принимают в рамках гуманизации уголовной политики. В генеральной прокуратуре отметили, что гражданам нечего опасаться. Планируется, что досрочно освобожденные обязаны будут ежемесячно отмечаться в полиции, им запретят употреблять алкогольные напитки и в ночное время появляться в увеселительных заведениях.

Помимо этого планируется, что все, кто вышел из тюрьмы досрочно или получил условный срок, будут носить электронные браслеты. Тем самым правоохранители будут знать обо всех передвижениях преступников. В случае, если осужденные попадутся на повторном преступлении, в следующий раз они не смогут рассчитывать на такую привилегию, как сокращение срока или условное наказание. Известно, что принимаемые меры по гуманизации ежегодно позволяют экономить порядка 12-ти миллиардов бюджетных денег.

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