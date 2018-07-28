Казахстанцы наблюдают «кровавое» лунное затмение

Спутник полностью вошел в тень Земли, из-за чего для наблюдателей кажется красноватым.

Лунное затмение, которое среди астрономов называется «кровавое», началось в 23:13 часов по времени Астаны, сообщает zakon.kz.

Луна проходит через центр земной тени. Это первое центральное лунное затмение с 15 июня 2011 года.

Спутник полностью вошел в тень Земли, из-за чего для наблюдателей кажется красноватым.

Несмотря на короткую летнюю ночь, явление будет видно с начала и до конца, и только в северо-западных районах Луна будет восходить над горизонтом в начальных фазах затмения.

Это редкое, но далеко не исключительное явление. Лунные затмения наблюдали наши предки тысячелетия назад и для большинства древних цивилизаций «кровавая Луна» была зловещим предзнаменованием.

Современные ученые подчеркивают, что какого-то заметного влияния на жителей Земли затмение не оказывает. Просто у них появляется возможность понаблюдать за необычным явлением. К слову, в ночь 27 июля было еще и Великое противостояние Марса – Красная планета приблизилась к нам на такое короткое расстояние, что его можно рассмотреть невооруженным глазом как необычно яркую звезду.

Следующее Великое противостояние Марса произойдет только 15 сентября 2035 года.

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