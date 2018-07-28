В 145 км от Алматы произошло землетрясение
27 июля в 22:03 зарегистрировано землетрясение.
Фото : presa.ge28 июля 2018, 00:55
Недалеко от Алматы произошло землетрясение, сообщает zakon.kz со ссылкой на сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК".
Эпицентр землетрясения расположен в 145 км на северо-восток от города Алматы на территории Казахстана.
Энергетический класс землетрясения 9.0,магнитуда MPV 4.2, глубина 10 километров.
Сведений об ощутимости нет.
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