В 145 км от Алматы произошло землетрясение

27 июля в 22:03 зарегистрировано землетрясение.

Недалеко от Алматы произошло землетрясение, сообщает zakon.kz со ссылкой на сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК".

Эпицентр землетрясения расположен в 145 км на северо-восток от города Алматы на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения 9.0,магнитуда MPV 4.2, глубина 10 километров.

Сведений об ощутимости нет.

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