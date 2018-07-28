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Марадона женится на девушке, которая моложе двух его дочерей

В 2014 году Марадона уже делал Оливе предложение, но после этого пара со скандалом рассталась.

Фото : ecominfo.spb.ru28 июля 2018, 01:27

Председатель правления брестского "Динамо", знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона сыграет свадьбу. Он сделал предложение своей 28-летней подруге, и она ответила согласием, сообщает sport-express.ru.

Как сообщает Daily Mail, на вечеринке в Буэнос-Айресе в честь дня рождения избранницы 57-летний аргентинец сделал ей предложение, и девушка ответила согласием. Это произошло в присутствии 45 гостей. Женой легенды мирового футбола станет Росио Олива, которая ранее также была профессиональной футболисткой.

В 2014 году Марадона уже делал Оливе предложение, но после этого пара со скандалом рассталась. Он обвинил ее в краже часов и ювелирных изделий, но позже забрал заявление. Подруга футболиста жаловалась, что он бил ее.


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