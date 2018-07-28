Пропавшего в Уштобе мальчика никто не ищет –жалуются родственники

По заявлению, по обращению родственников поиски продолжались еще в течение шести дней дополнительно. Но результата пока не дали.

Родные пропавшего в Уштобе мальчика жалуются на бездействие полиции. 13-летнего подростка, которого потеряли месяц назад, уже никто кроме близких не ищет. До сих пор не удалось найти никаких следов, а мать уверена, что он жив и ждет помощи. Однако очередное обращение в полицию закончилось скандалом, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Уже месяц, как в доме не утихает плач. Родители Исы и его маленькая сестренка днями и ночами разглядывают фото на экране мобильного телефона. Говорят, в тот злосчастный день 26 июня Иса с соседским мальчиком пошел купаться на реку Каратал. И, похоже, что там утонул. Но родные в эту версию верить не хотят.

«Мне позвонила родственница и сказала: быстрее беги к реке, случилась трагедия. Пока добежала до речки, было уже восемь вечера. Прихожу, а оказывается, сын пропал. С тех пор никто его не видел, и найти не могут. После случая с моим сыном еще несколько человек утонули, но их тела нашли, а моего сына найти не могут. Я не верю, что он утонул. Иса живой, я это чувствую сердцем. Я же мать, он живой, я это знаю», — говорит мама подростка Анар Бекбаева.

Поисками пропавшего подростка занимались спасатели, полицейские, волонтеры и сами родственники. Искали под водой и с воздуха. В общей сложности поисковые группы прочесали десятки километров берега и реки, но нигде не обнаружили никаких следов.

«Вообще официально поиски проводятся в течение десяти дней. Эти поиски мы провели», — пояснил пресс-секретарь ДЧС Алматинского района Азамат Журтбаев.

По заявлению, по обращению родственников поиски продолжались еще в течение шести дней дополнительно. Но результата пока не дали. Накануне департамент по чрезвычайным ситуациям региона вручил родным Исы официальное уведомление о прекращении поисков. Огорченные таким известием они обратились за помощью в Каратальское РОВД. Но оттуда, по словам родных, их вытолкали.

«Когда я зашла в кабинет, на меня стали кричать и бранить. Потом схватили меня за руки, скрутили и выкинули из кабинета! Со мной была подруга, она все видела. Мы сразу же пошли в прокуратуру и написали жалобу», — говорит тетя подростка Гульнар Туменбаева.

Жалобу шокированной женщины приняли. Правда, сами полицейские комментировать инцидент отказались. Пока же родные мальчика решили самостоятельно продолжать поиски.

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